Nador : 23 arrestations dans le démantèlement d'un réseau actif dans l'immigration irrégulière

Les éléments de police du district provincial de sûreté nationale de la ville de Nador ont procédé, mercredi matin, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), au démantèlement d'un réseau criminel organisé s'activant dans la traite des êtres humains et l’immigration dans les provinces du nord du Royaume. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sûreté ont mené plusieurs interventions simultanées à Nador et dans ses environs, en particulier à Zeghanghane, Beni Chiker, Beni Boughafer, Bouarg et Selouane.

Ces opérations ont abouti à l’interpellation de 23 individus, dont des Marocains et quatre personnes issues de pays d’Afrique subsaharienne, soupçonnés d'avoir agi comme des intermédiaires pour chercher des candidats et organiser des opérations d’immigration par voie maritime, outre la mobilisation d'équipements et moyens logistiques utilisés dans ces activités criminelles, précise la DGSN.

Les perquisitions menées par les éléments de la police judiciaire lors de ces interventions sécuritaires ciblées ont abouti à la saisie d'importants moyens logistiques, à savoir 125 moteurs hors-bord, huit canots pneumatiques, de grandes quantités d’instruments de navigation maritime dont des GPS, des gilets de sauvetage et des instruments de navigation et de mesure de vitesse nautique ainsi que des bidons d’essence. Il s'agit aussi de 66 plaquettes de Chira, deux jet-ski, deux bateaux de plaisance ainsi que dix voitures, dont certaines portant de fausses plaques d’immatriculation, suspectées d’être utilisées pour faciliter ces activités criminelles, selon la même source.

الناظور..تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحجز معدات لوجيستيكية مهمة لصناعة القوارب المطاطية ووسائل الملاحة البحرية، يشتبه في استخدامها من طرف شبكات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية. pic.twitter.com/8JZpoWwe5B — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 26, 2022

La poursuite des recherches et investigations a permis le démantèlement, par les éléments de la police, d'un atelier de fabrication des canots pneumatiques dans la région de Selouane.