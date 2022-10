Sport d'endurance : La Fédération royale de Triathlon désavoue l’IRONMAN 70.3 de Tanger

La Fédération royale marocaine de triathlon (FRMT) a fustigé, ce mercredi, la société Wide Events, organisatrice du circuit IRONMAN 70.3, prévu le 30 octobre à Tanger. Dans un communiqué, la FRMT a dit avoir appris «avec beaucoup d'étonnement» la tenue de cet événement par «une société commerciale étrangère cherchant uniquement le profit financier».

La fédération a rappelé les textes législatives, circulaires et lois en vigueur qui énoncent que les organisateurs de ce genre d’événements doivent disposer d’une «licence préalable» délivrée par la fédération du sport en question. Par conséquent, la FRMT affirme qu’elle «n'assume aucune responsabilité quant à ce qui se passera pendant et après cet événement organisé sans son autorisation préalable» et déclare que «l'organisateur de cette activité sportive est une société commerciale étrangère à but lucratif et non immatriculée au Maroc, alors que son premier responsable refuse de signer les cahiers des charges imposés par la Fédération pour obtenir la licence nécessaire».

«La société commerciale étrangère organisant IRONMAN 70.3 à Tanger évite de payer des frais à la Fédération comme contribution relative à l'obtention de licences afin de développer le triathlon au Maroc, ainsi que de soutenir les pratiquants marocains», fustige-t-elle avant d’accuser la société organisatrice de «s'employer à se soustraire au paiement des impôts au profit de la Direction Générale des Impôts au Maroc». Elle cite à cet égard «le Code général des impôts relatif à l'impôt sur les sociétés, qui impose un impôt aux sociétés disponibles ou non d’un siège social au Maroc, sur l'ensemble des rendements, bénéfices et revenus liés aux fonds qu’elles possèdent, à l'activité qu’elles exercent et aux opérations visant à obtenir un profit».

La fédération promet de «documenter et examiner cette violation de la loi, qui nuit aux intérêts du pays et de la fédération, et déclare qu'elle tient à son droit de recourir à toutes les institutions administratives et judiciaires afin de tenir les contrevenants responsables et mettre fin à de tels actes préjudiciables aux intérêts du Royaume et du sport national sous leurs diverses formes à l'avenir».