Maroc : Abdelwahab Doukkali a retiré sa plainte contre ElGrandeToto

Nouveau rebondissement dans l’affaire du rappeur Taha Fahssi alias ElGrandeToto, alors que sa garde à vue prend fin ce mercredi. Son avocat, Me Abdelfattah Zahrach a confirmé à Yabiladi que quatre plaintes, dont une déposée par l’artiste Abdelwahab Doukkali, ont été retirées.

«Les plaintes d’Abdelati Amanna, Moulay Ahmed Alaoui et Abdellah El Assmi ont également été retirées», assure l’avocat, qui ajoute que «les plaintes restantes sont celles du journaliste Mohammed Tijjini et d’un policier». «Ce dernier poursuit le rappeur pour un problème survenu entre eux en 2021», ajoute Me Zahrach. «Le procureur du roi prendra ce mercredi sa décision et nous saurons s’il sera poursuivi en état d’arrestation ou en liberté provisoire», précise-t-il, démentant les informations selon lesquelles cette décision aurait été déjà prise.

La semaine dernière, le rappeur marocain a été empêché de quitter le territoire national et a été informé de la décision à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca alors qu’il s’apprêtait à voyager en Europe. Lundi, il a été placé en garde à vue sur décision du parquet près du tribunal correctionnel de Casablanca, sur la base des six plaintes.

La veille, le rappeur a organisé, avec son avocat, une conférence de presse durant laquelle il a présenté ses «excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés» par des propos qu’il a précédemment tenus. ElGrandeToto est poursuivi pour insultes, diffamation et menaces de mort, entre autres.