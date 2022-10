Enquête : Le Covid19 a chamboulé les habitudes de 75% des Marocains

Que ce soit en termes de valeurs ou d'habitude de consommation, la crise sanitaire a clairement transformé les sociétés, les Marocains ne faisant pas exception, selon une enquête menée par l’Agence conseil internationale MARCO, basée à Madrid. L’étude, réalisée pendant les mois de mai et juin 2022, auprès de 14 200 personnes dans 14 pays, confirme ce constat et fait ressortir que toutes classes sociales, générations et régions confondues, 75% des Marocains déclarent que la pandémie les a changés.

L’enquête a recueilli les avis des interrogés sur une sélection de thématiques. La transformation la plus notable révélée par cette enquête réside dans les exigences des Marocains vis-à-vis des marques et des entreprises. Ainsi, 84% des Marocains considèrent qu’il est très important (63%) ou important (21%) qu’une marque ou une entreprise traite correctement ses employés. Selon l’enquête, la promotion de la diversité par une marque ou une entreprise est considérée comme étant très importante (59%) ou importante (32%) pour 91% des Marocains.

En ce qui concerne le respect de l'environnement par les marques, les foyers à faibles revenus y sont plus sensibles. 91% des Marocains considèrent qu’il est très important (67%) ou important (24%) qu’une marque ou une entreprise respecte l’environnement. L’enquête MARCO confirme également de nouvelles tendances dans l'utilisation des réseaux sociaux, devenus sources d’information «de tout premier plan». Les Marocains interrogés disent consulter très souvent, comme sources d'information disponibles, Facebook (53%), Whatsapp (51%) et Instagram (46%). La télévision arrive en 4e position.

Sur un autre point, l’enquête montre que les Marocains sont 50% à avoir déjà investi dans la crypto-monnaie. Les femmes sont seulement 31% à avoir déjà franchi le pas. Le pourcentage le plus important de ceux ayant déjà investi dans la crypto-monnaie avec 64% des personnes interrogées se trouvent parmi les 40/65 ans.

Enfin, le dernier point abordé par l’enquête concerne l’univers numérique immersif, censé prolonger la réalité physique via la réalité augmentée ou virtuelle, à savoir le métavers. Environ 61% des personnes interrogées affirment savoir ce que c’est que le métavers, surtout les hommes (64%).