Un consulat mobile du 24 au 30 octobre en Libye au profit des MRE

Un consulat mobile a été lancé lundi à Tripoli dans le but de fournir des services consulaires aux membres de la communauté marocaine établie en Libye. L'organisation de ce consulat mobile, qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre, intervient en application des hautes instructions royales pour rapprocher les services consulaires des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et dans le cadre de la bienveillance et de la haute sollicitude dont le roi Mohammed VI ne cesse d'entourer cette communauté.

Cette initiative intervient également en réponse aux demandes des Marocains établis en Libye et qui rencontrent des difficultés pour accéder au consulat du Royaume en Tunisie en vue d'accomplir leurs services administratifs. Pour la mise en place de ce consulat mobile, une coordination a été engagée entre les départements concernés et les autorités libyennes compétentes en vue d’entourer cette opération de toutes les conditions de réussite.

Cette opération est marquée par la mobilisation importante du personnel consulaire, notamment de la Direction centrale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger (Direction des affaires consulaires et sociales), du Consulat général du Royaume en Tunisie, de la Direction générale de la sûreté nationale et de la trésorerie générale du Royaume. Le staff consulaire déployé en Libye fournira des services consulaires relatifs, entre autres, à la demande et au renouvellement des documents administratifs (passeports, CINE, état civil, procurations, attestations administratives...etc).Lors de la première journée de cette opération, plus de 400 prestations consulaires ont été fournies.