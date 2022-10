L’Interpol salue la stratégie «robuste» du Maroc contre le terrorisme

Le Directeur de l'antiterrorisme à l'Interpol a souligné, mardi à Marrakech, la stratégie antiterroriste «très forte» et «robuste» du Maroc, saluant la forte coopération entre l’Interpol et les services de sécurité du Royaume. «Nous travaillons avec le Maroc depuis des années et nous sommes très impressionnés par les capacités, qui ont été mises en place non seulement pour renforcer les réponses nationales, mais également pour répondre aux menaces dans la région», a souligné Greg Hinds dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture des travaux du Congrès mondial sur la sécurité chimique et les menaces émergentes, tenue du 24 au 27 octobre.

Dans ce sens, le responsable relevé que le Maroc «joue un rôle de premier plan dans la région», réitérant l’engagement de l’Interpol de poursuivre sa coopération et sa collaboration avec le Maroc. Concernant les travaux du Congrès, il a indiqué que cette rencontre de trois jours a pour objectif d’échanger sur des questions importantes liées à la promotion de la sécurité chimique. «Nous avons la chance de réunir plus de 230 participants issus de 73 pays pour discuter des moyens à même de faire face à la menace croissante du terrorisme chimique et des attentats à l’explosif qui pèsent sur la paix et la sécurité mondiales», a-t-il relevé. Et d’ajouter que le congrès se penchera sur l’évolution de ces menaces et proposera des solutions concrètes pour mieux détecter, prévenir et empêcher l’acquisition ou l’utilisation de matières chimiques et d’explosifs à des fins criminelles.