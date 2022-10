Maroc : Le gouvernement annonce une réflexion en cours sur la subvention de la presse

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication. / DR

Une réflexion est en cours concernant le passage de la subvention classique à la presse vers l'investissement et la création de grands pôles médiatiques, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid. «Il est espéré que ces grands pôles médiatiques jouent un rôle non seulement à l'échelle du Maroc, mais aussi au niveau international en guise de défense des questions nationales», a affirmé le ministre en réponse à une question posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des conseillers, sur «La mise en place d'une industrie médiatique nationale».

Après avoir souligné l'importance du rôle joué par les médias, le ministre a fait savoir que la scène médiatique nationale compte plus de 900 sites électroniques, évoquant les efforts de certaines entreprises pour le lancement de chaînes de télévision privées. Mehdi Bensaid a reconnu que le soutien accordé à la presse, sous la précédente loi de finances, qui s'élevait à environ 35 millions de dirhams, demeure «insuffisant» et sera revu à la hausse.

Le ministre a, en outre, estimé que les questions liées au domaine médiatique concernent tout le monde, pas seulement le gouvernement et le Parlement, indiquant qu'une discussion sera ouverte à ce sujet dans le cadre d'une journée d'étude qui sera organisée par les deux chambres du Parlement, en présence des différents partenaires et du département de tutelle, afin d'aboutir à des décisions réalisables.