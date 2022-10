Maroc : Cinq arrestations dans le démantèlement d'une nouvelle cellule terroriste

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation, mardi soir et mercredi matin, de cinq individus partisans de l’organisation terroriste «Daech» pour leur implication présumée dans la préparation de projets terroristes, individuels ou collectifs, visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Les éléments de la Force spéciale relevant de la DGST ont engagé les procédures d'intervention et d'interpellation dans le cadre d’opérations séparées ayant ciblé les suspects, âgés entre 20 et 45 ans, dans les lieux où ils s’activaient, à savoir douar Habata Benmansour dans la province de Kénitra, Sidi Yahya Zaer, Dchira à Inzegane Ait Melloul, la commune de Bouaboud (province de Chichaoua) et dans la ville de Casablanca, indique un communiqué du BCIJ.

Selon les données préliminaires de l'enquête, chacun des suspects avait annoncé son «allégeance» à l’organisation Daech et était porteur de projets terroristes qui consistaient en l’exécution de projets de sabotage contre des services vitaux au Maroc en utilisant des matières explosives, ou visant des éléments et institutions sécuritaires dans le cadre d'opérations de «terrorisme individuel». Les recherches et investigations réalisées ont révélé aussi que parmi les mis en cause interpellés certains s'entraînaient à la fabrication d’engins explosifs, précise la même source.

Les perquisitions menées au domicile du suspect arrêté mardi soir au douar Habata Benmansour à Kénitra, ont permis la saisie d’un fusil de chasse et de munitions, alors que les perquisitions effectuées dans les domiciles des autres individus interpellés dans les premières heures de ce mercredi, ont abouti à la saisie d’armes blanches, ainsi que de matériels et supports numériques qui seront soumis à l’expertise technique nécessaire.

Les cinq individus interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d’extrémisme.