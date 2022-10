Maroc : Des pêcheurs de Dakhla entament une grève ouverte de la faim

Des dizaines de pêcheurs artisanaux ont entamé, mardi, une grève ouverte de la faim à Dakhla, pour revendiquer leur régularisation et obtenir des permis de pêche. Cheikh Ahmed Aruichel, président de la «Coordination des jeunes Sahraouis propriétaires de bateaux de pêche de subsistance», a déclaré à l’agence espagnole EFE que les pêcheurs n’ont pas pu exercer leur activité depuis le mois d’août dernier en raison du repos obligatoire appliqué depuis.

«À Dakhla, il n’y a qu’une seule issue pour les jeunes de la région, à savoir la pêche artisanale. Nous voulons une solution qui protège notre dignité et notre source de revenus», a-t-il plaidé, soulignant que les pêcheurs mènent, depuis plus d’un mois, un sit-in de protestation devant la délégation de pêche de la ville. Le responsable a ajouté qu’il y a 400 pêcheurs artisanaux qui exerçaient, dans le passé, leur activité en louant des permis de pêche à d’autres propriétaires pour pêcher le poulpe ou le Corvina. Toutefois, l’approbation en 2018 d’une réforme par le ministère de la tutelle, qui imposait aux bateaux d’embarquer un système de localisation électronique, a conduit ces propriétaires à récupérer leurs permis et à construire leurs propres bateaux. Une situation qui a laissé les pêcheurs dans l’irrégularité, a déploré le pêcheur.

«Nous avons décidé d’entamer une grève ouverte de la faim jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Le wali de la région a essayé de trouver des solutions pour nous mais il ne contrôle pas le secteur», a regretté le responsable de l’ONG qui a tenu les «lobbies de pêche en haute mer» comme responsables de cette situation.