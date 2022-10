Entretien téléphonique entre Mohammed VI et Charles III

Le roi Mohammed VI a eu, mardi 25 octobre, un entretien téléphonique avec le roi Charles III du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. L’entretien entre les deux chefs d'Etats a porté sur «les liens personnels forts entre les deux Souverains et l’estime qu’Ils se portent mutuellement, à la faveur des relations profondes et anciennes entre les deux Familles Royales», indique le cabinet royal dans un communiqué.

A cette occasion, Mohammed VI et Charles III «ont salué la dynamique que connaissent les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni», ajoute la même source. Une dynamique initiée après que Rabat et Londres aient signé, le 26 octobre 2019 à Londres, un accord d’association, intégrant le Sahara. La capitale marocaine a, d’ailleurs, accueilli le 9 décembre 2021 le premier conseil d'Association Maroc - Royaume-Uni. A cette occasion, les deux parties ont mis en place des groupes de travail visant à renforcer les échanges et améliorer le climat des affaires pour les investisseurs britanniques au Maroc.

Pour rappel, la reine Elisabeth II avait effectué une visite au Maroc, en octobre 1980. Le roi Hassan II s’est rendu aussi au Royaume-Uni en 1987.