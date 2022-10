Rabat : Exposition de l’artiste franco-marocain Mohamed Azouzi à l’Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, à partir de ce jeudi, l’exposition «L’Essence de la vie» de l’artiste maroco-français Mohamed Azouzi, décédé en France en août dernier, à l’Espace Rivages à Rabat. Le vernissage aura lieu à 18h30 alors que l’exposition se déroulera jusqu’au 28 novembre 2022.

Né à Casablanca en 1946, Mohamed Azouzi a opté pour des études en arts plastiques dès 1967 à l’École des Beaux-Arts de Casablanca puis à l’École nationale supérieure des arts décoratifs et arts plastiques à l’Université Sorbonne de Paris. Il a obtenu en 1977 un diplôme supérieur d’arts plastiques et mural de l’École supérieure des beaux-arts de Paris, rappelle la fondation dans un communiqué.

L’artiste a exposé dans plusieurs galeries et institutions, à Casablanca, Tokyo, Moscou, New-York, Paris et Rabat. Ses œuvres sont présentes dans des collections parmi lesquelles celle du Musée d’Art moderne de la ville de Paris, celles des villes de Paris et de Pantin. «L’artiste réifie les scènes de la vie quotidienne en interprétant l’ordinaire. Ses compositions chromatiques ocres rappellent les tons de sa terre natale. Les formes témoignent de l’éveil d’un souvenir et suggèrent les lignes d’une architecture traditionnelle. L’artiste ne se méfie pas des signes et se livre à une sémiotique du sensible», explique la même source.

Après un long combat contre la maladie, Mohamed Azouzi est décédé en août 2022 en France alors qu’il préparait son exposition à l’Espace Rivages.