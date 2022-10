Maroc : La SNRT s’ouvre aux étudiants de l’ENSA et de l’ISMAC

La SNRT a accueilli, mardi, une délégation d’étudiants de l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) après avoir reçu, jeudi 20 octobre, des étudiants de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC), pour des visites pédagogique à ses différents services. Ces deux visites s’inscrivent dans le cadre des activités des journées de communication et de formation et d’information initiées par la SNRT au profit des étudiants des instituts et des écoles supérieurs spécialisés en matière d’information et de communication, indique-t-elle dans un communiqué.

«Lors de cette visite, les étudiants se sont informés du rôle stratégique que joue la Société nationale dans le soutien et l’appui de la production artistique nationale, tout en s’arrêtant sur ses efforts consentis en faveur de la dynamisation de l’activité économique de ce secteur vital», ajoute la même source. Ainsi, les étudiants de l’ISMAC ont eu l'occasion de s’enquérir des nombreux services de production de la SNRT, dont les studios et les plateformes techniques de programmation et de diffusion, outre les productions. A cette occasion, les responsables et les cadres à la SNRT, ont expliqué que les contributions de la Société ne se limitent pas seulement à la production des programmes radiophoniques et télévisuels, mais concernent également la production d’œuvres cinématographiques d’origine marocaine destinés à la projection en salle de cinéma avant leur diffusion sur les chaînes de télévision, outre son soutien à une série de projets artistiques et à des festivals dans le cadre de partenariats médiatiques, entre autres. L’accent a également été mis sur la place qu’occupe la SNRT en tant que service audiovisuel public de référence et investisseur principal en matière de production audiovisuelle nationale

Pour ce qui est des étudiants ingénieurs de l’ENSA, ils ont pu découvrir, lors d’une visite de terrain au Centre Émetteur TV/FM Zaer la place qu’occupe la SNRT au Maroc et la tâche qui lui incombe en vue d’assurer la transmission et la diffusion par voie hertzienne terrestre sur l’ensemble du territoire national, selon des conditions financières et techniques transparentes et équitables.