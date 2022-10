Maroc : Lancement de l'initiative «Ecole Ouverte» pour les enfants en situation de handicap

L’ONG italienne OVCI la Nostra Famiglia a lancé, ce mardi à Rabat, le projet «Ecole Ouverte : Alliances éducatives pour l'inclusion». Destiné aux enfants en situation de handicap, il est cofinancé par l’Agence italienne pour la coopération au développement et mené en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et de nombreux acteurs institutionnels et de la société civile marocaine. Il s’agit notamment de l’Association Casa Lahnina de Rabat, l’Association RBC de Settat, l’Association de Fraternité pour les Personnes Handicapées de Tanger, l’Association Badr de Berkane, la Fédération des Associations Chtouka Ait Baha et l’Observatoire marocain de l'éducation inclusive (OMEI).

«L’intervention sera concentrée sur les dimensions scolaires et sociales de l'insertion des 500 enfants en situation de handicap avec une approche holistique. Le projet prévoit parmi ses activités le réaménagement et l’équipement de 25 salles de classes des écoles primaires et l’activation des 5 équipes de spécialistes pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap», indique l'ONG italienne dans un communiqué. Le projet envisage aussi l’activation des programmes de renforcement de capacités des 250 enseignants et 25 auxiliaires de la vie scolaire impliqués dans la scolarisation inclusive en termes de méthodologies pédagogiques appropriées. Le projet travaillera aussi à l'extérieur des écoles, avec l'implémentation de la stratégie de développement inclusif sur base communautaire (DIBC).

Grâce à l’implication de 50 jeunes volontaires DIBC, il sera possible intervenir dans toutes les régions du projet et rejoindre les familles des enfants en situation de handicap pour sensibiliser et soutenir l'intégration scolaire des enfants, conclut-on.