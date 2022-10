Une nouvelle usine de l'équipementier américain Lear inaugurée à Meknès

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour a procédé, mardi à l'Agropolis de Meknès, à l'inauguration d'une nouvelle usine de l'équipementier automobile américain Lear Corporation. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle unité de ce géant américain s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Meknès, Abdelghani Sebbar, des responsables de Lear Corporation Maroc ainsi que des cadres et des employés de l'usine.

Dans une déclaration à la MAP, Ryad Mezzour s'est félicité de l'ouverture de l'usine Lear à Meknès, ajoutant que le groupe américain emploie 18 000 personnes dans 16 usines à travers le royaume. L'inauguration de cette unité traduit la confiance que le groupe place dans le Maroc, sa compétitivité et ses compétences, a souligné le ministre, qui a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le groupe à la qualité et la compétitivité au niveau mondial.

La création de cette usine est un signe de renouvellement de la confiance dans le site de Meknès qui regorge de compétences de haut niveau et jouit de l'appui des autorités locales et les pouvoirs centraux dont le ministère du Commerce et de l'Industrie et ce, en application des Hautes Orientations Royales relatives à la promotion de l'investissement et l'encouragement de l'emploi en faveur des jeunes.

Intervenant à cette occasion, les responsables du groupe américain ont indiqué que la concrétisation de ce projet dénote du dynamisme que connait l'industrie automobile au Maroc et traduit l'ouverture du groupe sur l'environnement international.

Selon les mêmes responsables, cette usine s'étale sur 54 000 m2 dont 18 200 m2 pour la production. L'unité, la 16e du genre du groupe au niveau national, emploie actuellement 2 200 employés dans la perspective d'atteindre 2 600 salariés en 2023.

Installé depuis 2003 au Maroc, l’équipementier américain est présent actuellement à Tanger, Rabat et Kénitra, outre Meknès.