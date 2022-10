L’UE accorde 115 millions euros pour l’agriculture écologique au Maroc

La Commission européenne a adopté, ce mardi, un nouveau programme d'un montant de 115 millions d'euros, jusqu'en 2030, destiné soutenir le développement vert, inclusif et innovant des secteurs agricole et forestier du Maroc, rapporte EFE. Ce plan a trois objectifs : le soutien aux chaînes de valeurs agricoles durables, la protection et la gestion des forêts, la création d'emplois et l'inclusion sociale dans les deux secteurs, ajoute la même source.

«L’appui à l'agriculture et à la forêt marocaines apporté à travers ce programme démontre que l'Union européenne se tient aux côtés du Maroc dans la lutte contre les crises climatique et de la biodiversité», a déclaré le vice-président de l'exécutif communautaire en charge du Pacte vert européen, Frans Timmermans.

Ce programme, baptisé «Terre verte», vise à contribuer aux stratégies du Maroc vers «une transition écologique propice à la création d'opportunités de travail décent au Maroc dans le secteur agricole et forestier», a indiqué la Commission européenne dans un communiqué. Dans sa phase pilote, le champ d’action de ce programme couvrira les régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra, Daraa-Tafilalet et l’Oriental.

La semaine dernière, le vice-président exécutif chargé du Pacte vert pour l'Europe, Frans Timmermans, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ont signé le partenariat vert sur l'énergie, le climat et l'environnement entre l'Union européenne et le Maroc