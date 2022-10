Sahara : Une marche pro-Polisario le 12 novembre commémorant les Accords de Madrid

La Coordination espagnole des associations pro-Polisario a appelé, cette semaine, à une marche de la Calle Atocha à la Place de Sainte Ana à Madrid, le 12 novembre prochain. Une date coïncidant avec l’anniversaire des Accords de Madrid, signés en 1975, entre le Maroc, l’Espagne et la Mauritanie.

Dans un communiqué relayé par les médias du Polisario et l’agence Algérie Presse service (APS), la coordination a expliqué que la marche interviendra pour «dénoncer» ces Accords «qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental».

Les pro-Polisario promettent que cette mobilisation sera «la plus importante et la plus significative parmi celles menées par le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui dans tout l'Etat espagnol». «Le mouvement de solidarité espagnol veut montrer son soutien et sa solidarité au peuple sahraoui, exiger l'organisation urgente du référendum d'autodétermination tant de fois reporté, dénoncer l'exploitation de ses ressources naturelles à travers des accords illégaux de l'Union européenne (UE) avec le Maroc et exiger la liberté des prisonniers politiques sahraouis», fustigent-ils dans leur communiqué. La coordination demande aussi «l'implication directe du gouvernement espagnol dans la solution juste et définitive du conflit».

Les organisateurs vont même jusqu’à menacer de «noyer Madrid» dans les couleurs du drapeau de la «RASD» pour «faire entendre les voix en faveur de la cause sahraouie».

En mars dernier, les ONG pro-Polisario avaient organisé une mobilisation similaire à Madrid, pour faire pression contre la nouvelle position du gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sanchez, soutenant le plan d’autonomie proposé par le Maroc et le considérant comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour le règlement du conflit du Sahara.