Filière laitière : Mohammed Sadiki se réunit avec «Maroc Lait»

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki et les membres de la Fédération interprofessionnelle du secteur laitier «Maroc Lait», lundi à Rabat. / DR

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki a présidé, lundi à Rabat, une réunion de travail avec la Fédération interprofessionnelle du secteur laitier «Maroc Lait». Une réunion qui a porté sur la présentation de la situation de la filière lait et les mesures à prendre pour maintenir l’équilibre de la filière, appuyer les éleveurs et accompagner les opérateurs de la chaine de valeur, indique le ministère dans un communiqué.

«La filière lait subit l’impact de la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la sécheresse sévère de l’année écoulée, le renchérissement des prix des aliments lié à la conjoncture internationale (conséquences de Covid-19, prix de l’énergie et de l’aliment de bétail)», explique la même source. Les échanges ont porté sur les propositions pour renforcer le dispositif des mesures en cours pour faire face à la situation conjoncturelle.

Il s’agit notamment, de «continuer à renforcer l’appui aux aliments composés, appuyer la collecte pour augmenter le volume de lait usiné, de lutter contre le colportage, de renforcer l’installation des unités de production d’orge hydroponique (fourrage vert) pour l’approvisionnement des éleveurs au niveau des bassins de production du lait, l’appui au maintien du cheptel laitier», poursuit le communiqué.

Le ministère et les professionnels du secteur ont exprimé leur engagement à œuvrer ensemble pour faire face à cette conjoncture difficile. Un dispositif de suivi est mis en place de concert avec les professionnels, pour garantir l’approvisionnement du marché et satisfaire la demande.

La filière constitue une source importante d’emplois avec près de 49 millions de journées de travail par an et génère un chiffre d’affaires de 13 milliards de dirhams et une valeur ajoutée de 6 MMDH. La production laitière est concentrée dans les périmètres irrigués, avec plus de 90% dans les cinq régions Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa et Béni Mellal-Khénifra.