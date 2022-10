Un nouveau magasin de MEDIACASH à Dar Bouazza

Après l’ouverture de son premier point de vente au cœur de Casablanca sur le boulevard Ziraoui en février 2020, Mediacash inaugure ce mois-ci son tout nouveau magasin à Dar Bouazza. Un événement attendu qui permettra à l’enseigne multi-spécialiste des produits high tech et culturels d’offrir un vaste catalogue à sa clientèle «Darbiste» en quête de nouveautés et de services à forte valeur ajoutée, indique-t-elle dans un communiqué.

Il s’agit d’un «beau local neuf et aménagé dans l’esprit de l’enseigne, sur plusieurs niveaux, situé sur la route d'Azemmour», entre les restaurants McDonald’s et KFC de Dar Bouazza. Mediacash offre «une large sélection de produits high-tech et multimédia, qui va de la téléphonie à l’informatique, des jeux vidéo aux produits d la "pop culture"». Il s’agit aussi de «vinyles, des produits rétro tels que les anciennes consoles et jeux-vidéos des années 80 et 90 et d’autres articles vintage», ajoute la même source.

Mediacash promet également une «offre de prestations et de services multiples que l’on retrouvera à Dar Bouazza», avec notamment «des articles reconditionnés ou d’occasion premium (smartphones, tablettes, objets connectés, accessoires, produits dérivés, collections rétro) avec une garantie allant de 6 à 12 mois», «un service de réparation et de dépannage sur place de tous les produits multimédias par des techniciens professionnels avec des pièces d’origine» ainsi qu’un «service de reprise et de rachat en cash».

«L’inauguration de ce nouveau showroom sera aussi l’occasion de profiter d’une "expérience client" unique basée sur l’écoute et le conseil et qui donne accès à de nombreux services gratuits comme le transfert et la sauvegarde des données, la mise en marche des produits, la livraison, l’estimation gratuite des produits, le diagnostic gratuit…», conclut-on.