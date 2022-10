Maroc : «Story» de Jerôme Cohen Olivar sortira en salles le 2 novembre

Après «Kandisha», «L’Orchestre de minuit» et «16ème épisode», le réalisateur Jérôme Cohen Olivar s’attaque au monde des réseaux sociaux avec «Story», un drame psychologique qui suit une influenceuse célèbre. Il revient sur la vie de celle-ci, qui prend une tournure tragique lorsqu'elle reçoit un mystérieux cadeau d'une fan, indique-t-on dans un communiqué. Asmae Amrani et Lina Sophia Benhamman jouent ainsi le jeu dans un film tourné en iPhone pour «être dans l’ère du temps et raconter une réalité du moment».

«L'écriture de "Story" s’est faite de façon viscérale, à travers le personnage de cette influenceuse qui a vendu son âme au diable sans savoir que le diable, ce n’est en fait que le reflet de sa propre image», explique le réalisateur Jerôme Cohen Olivar, cité par le communiqué. Ainsi, «tout semble sourire dans la vie» à l’influenceuse, «jusqu’au jour où elle reçoit un cadeau de la part d’une mystérieuse fan qui prétend n’avoir plus que quelque mois à vivre». «Qui est cette fan ? Que veut-elle vraiment ? Alors que la vie d'Asmaa est peu à peu bouleversée, les réponses se dévoilent et la terrifiante vérité est enfin révélée», ajoute-t-on à propos du nouveau film qui sortira en salles le 2 novembre.

Jerôme Cohen Olivar a passé la majeure partie de son enfance au Maroc où il a tourné des petits films d’horreur en super 8 mm avant de partir pour Los Angeles pour des études au Collège à l'Université de Californie à los Angeles (UCLA) et plus tard au Lee Strasberg Theater Institute. Son premier court-métrage «Susan Susan», une satire sur l’immigration clandestine aux États- Unis, a été acheté par Disney.

En 2008, le réalisateur signe «Kandisha», un film fantastique inspiré de la légende marocaine d’«Aïsha Kandisha» datant du XIVE siècle. Jerôme Cohen Olivar travaille en ce moment sur plusieurs projets dont le très attendu «Autisto», qui sera la première coproduction entre le Maroc, les États-Unis et Israël.