Allemagne : Le Maroc partenaire officiel de l’Automobilwoche de Berlin

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a annoncé, lundi, qu’elle prendra part, en tant que partenaire officiel, au congrès international de l’automobile «Automobilwoche» qui aura lieu à Berlin les 25 et 26 octobre 2022. A ce titre, «une importante délégation marocaine, présidée par Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, accompagné du Directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, se rendra à ce congrès d’envergure, qui représente la plateforme numéro 1 pour les rencontres des décideurs et acteurs de l’industrie automobile du monde entier», poursuit l’AMDIE dans un communiqué.

Cette édition de l’Automobilwoche est «d’autant plus spéciale qu’elle marque le retour de cet événement de premier plan après deux années d’absence en raison de la pandémie du Covid-19», souligner la même source. Celle-ci note que cet événement phare sera marqué par la présence d’un parterre de personnalités distinguées de l’industrie automobile, parmi lesquelles Carlos Tavares, CEO de Stellantis, mais aussi Matt Harrison, Président & CEO de Toyota, Clotilde Delbos, Deputy CEO du Groupe Renault et Murat Aksel, Directeur des achats du Groupe Volkswagen.