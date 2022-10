Maroc : Le rappeur ElGrandeToto en garde à vue

Les autorités marocaines ont arrêté, lundi, ElGrandeToto sur décision du parquet près du tribunal correctionnel de Casablanca. Le rappeur marocain fait l’objet de six plaintes, pour insultes, diffamation et menaces de mort, entre autres. Taha Fahssi alias ElGrandeToto a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire préliminaire à son encontre. Son arrestation intervient après que le rappeur a été interdit, la semaine dernière, de quitter le territoire national.

L'artiste est poursuivi notamment par le journaliste Mohammed Tijjini. La semaine dernière, la défense de celui-ci a organisé une conférence de presse pour expliquer les raisons de cette plainte, en expliquant que le journaliste basé en Belgique poursuit ElGrandeToto pour «ses agissements sur scène et sur les réseaux sociaux». Une autre plainte est déposée par l’auteur-compositeur Abdelwahab Doukkali, qui reproche au rappeur d’avoir notamment divulgué des informations personnelles conservées par le Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA), ainsi que des faits de diffamation via les réseaux sociaux et de non-respect de la vie privée.

Dimanche, ElGrandeToto a organisé une conférence de presse à Rabat pour présenter ses «excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés» par des propos qu’il a précédemment tenus en marge de ses concerts, concernant sa consommation de cannabis. Accompagné de son avocat, Me Abdelfattah Zahrach, l’artiste a eu des mots d’excuses à l’attention des autorités, de la police et de ceux qui ont «tenté de [le] traîner devant la justice». Il s’est adressé aussi à ses fans, en promettant de continuer à «développer le rap, pour que cette musique soit toujours la favorite des jeunes».

Le rappeur a été au cœur d’une polémique, née en septembre dernier, après son show organisé dans le cadre des Grands concerts de Rabat en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et des sports. Plusieurs internautes avaient alors pointé l’usage, par le rappeur, de «gros mots» lors d’un discours de remerciement adressé, entre autres, au département ministériel chargé de la culture.