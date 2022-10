Coopération décentralisée : Laâyoune et Metz renforcent leurs relations bilatérales

Une convention cadre de partenariat entre le Conseil communal de Laâyoune et le Conseil municipal de Metz a été signée, lundi à Laâyoune, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans les domaines économique, éducatif, culturel et touristique. S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et la France, cette convention a été paraphée par le président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid et le Maire de Metz, François Grosdidier, en présence d’élus des deux villes.

Les deux villes ambitionnent via cet accord, à développer un partenariat équitable et profitable aux deux parties. En vertu de cette convention, qui s’étale sur trois années renouvelables par tacite reconduction, chacune des parties s’engage, selon ses compétences et capacités propres, à promouvoir et faciliter les échanges entre les acteurs touristiques, culturels, scolaires, universitaires, sociaux et économiques, publics et/ou privés, basés sur son territoire.

Par ailleurs, les actions de coopération sont engagées d'un commun accord et dans le respect des spécificités propres à chacune des parties et s'établissent, autant que possible, sur des bases de réciprocité. Ces actions peuvent prendre la forme de rencontres régulières et périodiques, d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun entre élus et agents des deux collectivités, ainsi que de soutien aux échanges initiés par les différents acteurs associés (universités, associations, acteurs économiques, culturels, etc.).

A noter que les membres de la délégation d'élus français se sont rendus aux chantiers d’envergure réalisés et ceux en cours et ont été informés de la qualité des infrastructures éducatives, sportives, culturelles et socio-économiques et de santé s’inscrivant dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud. Ainsi, ils ont visité les locaux du club municipal féminin de Laâyoune, la médiathèque municipale et le port dédié à la valorisation du phosphate, ainsi que les projets relatifs à la construction de la Faculté de médecine, de la Cité des métiers et des compétences et du Centre hospitalier universitaire.