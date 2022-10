Un CA consolidé de près de 26,81 MMDH pour Maroc Telecom à fin septembre

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires (CA) consolidé de près de 26,81 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en hausse de 0,1% (+0,3% à taux de change constant). Les activités à l'International poursuivent leur croissance et enregistrent une hausse de 1% (+1,5% à taux de change constant) et compensent la légère baisse des activités au Maroc (-0,5%), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Sous l’effet combiné d’une bonne saison estivale et de l’essor continu de la Data Fixe, les activités au Maroc ont généré, au cours des neuf premiers mois de 2022, un chiffre d’affaires de 14,80 MMDH, en léger retrait (-0,5%) par rapport à 2021. Les activités Fixe et Internet réalisent un CA de 7, 24 MMDH, en hausse de 2,6% tirées principalement par la Data (+7,6%) et les services FTTH (+36,8%) compensant la baisse de la Voix. Le CA Mobile ralentit sa baisse à 2,9% et atteint 8,93 MMDH au 30 septembre 2022, précise l’opérateur.

A l’International, le CA du Groupe enregistre une hausse de 1% (+1,5% à taux de change constant) et s’établit à 12,801 MMDH à fin septembre grâce à la poursuite de la bonne dynamique de la Data Mobile (+29,1% à taux de change constant). Hors baisse des terminaisons d’appels, le chiffre d’affaires des filiales est en hausse de 2,5% à taux de change constant.

Au troisième trimestre 2022, le Groupe Maroc Telecom renoue avec la croissance de son chiffre d’affaires malgré un contexte inflationniste et les pressions règlementaires, souligne Maroc Telecom. Le chiffre d’affaires consolidé Groupe s’est amélioré de 0,3% tirée par un effet de saisonnalité estivale au Maroc (+2,8% au T3 2022) et par une progression des activités des filiales de 1,5%. Le Groupe a maintenu un niveau d’investissements Groupe (hors fréquences et licences) élevé, représentant 20,5% du chiffre d’affaires pour soutenir les forts usages de la Data Fixe et Mobile.