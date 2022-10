Tourisme et hôtellerie : 55 étudiants ivoiriens reçoivent des bourses au Maroc

Quelque 55 étudiants ivoiriens ont reçu des bourses pour des études en tourisme et hôtellerie au Maroc pour l’année 2022-2023, rapporte lundi l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Le directeur de la Coopération et de la professionnalisation du ministère du Tourisme, Raoul Marcel Ohoueu a organisé la cérémonie de départ au Maroc des bénéficiaires, mercredi dernier, au Centre de formation professionnelle hôtelier Mohammed VI de Yopougon à Abidjan, précise la même source.

L’incidence recherchée est de mettre en œuvre la politique de formation du gouvernement pour une ressource humaine à fort potentiel technique et aux standards internationaux, et favoriser l’employabilité des jeunes ivoiriens dans le tissu économique ivoirien en général et dans le secteur touristique en particulier. Avec pour nœud gordien la mise en synergie de la vision stratégique du ministère du Tourisme avec les attentes des professionnels sectoriels autour des opportunités de formation diplômante, de renforcement de capacités en vue de la mise à disposition d’une main d’œuvre qualifiée dans les métiers du tourisme.

Jean-Marie Atta Kouacou, directeur au ministère du Tourisme, a réitéré par l’occasion le rôle primordial de ressources humaines performantes pour une mise en œuvre efficiente de la stratégie nationale de développement touristique «Sublime Côte d’Ivoire». Il a souligné que le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana tient à la dynamique de la coopération ivoiro-marocaine, d’autant plus que l’une des trois finalités de la stratégie «Sublime Côte d’Ivoire» est de générer plus de 630 000 emplois directs et indirects qualifiés à l’échéance 2025.

Plus de 400 jeunes ivoiriens ont été encadrés depuis 2011 par l’Office de la formation professionnelle et la promotion du travail (OFPPT) en partenariat avec la Direction de la coopération et de la professionnalisation (DCP) du ministère ivoirien du Tourisme.