Les menaces du Polisario n’ont pas bloqué le Rallye Africa de traverser El Guerguerate

Après cinq jours de compétition au Maroc, les participants à la 14e édition au Rallye Africa Eco Race, ont bénéficié, hier, d’un jour de repos mérité à Dakhla, informent les organisateurs de l’événement sportif. Les autorités locales ont organisé, dimanche 23 octobre, une cérémonie en leur honneur. Ce lundi, les pilotes et les équipes chargées de la logistique ainsi que les médias ont traversé, sans problème, le passage d’El Guerguerate en direction du territoire mauritanien, pour y poursuivre les autres étapes inscrites dans ce rallye.

Pour rappel, le Polisario avait mis en garde les organisateurs du Rallye Africa Eco Race, les participants et les sponsors des «conséquences de l'entrée et de la traversée» de la zone d’El Guerguerate, soulignant qu’il «se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légitimes et de répondre fermement à toute action visant à compromettre [sa] souveraineté et [son] intégrité territoriale».

Une menace complètement ignorée par les organisateurs. En effet, suite à l’opération des Forces armées royales (FAR) du 13 novembre 2020, le mouvement séparatiste a perdu le pouvoir de bloquer la circulation des personnes et des biens dans le passage d’El Guerguerate, comme il faisait auparavant. Une intervention qui a instauré une nouvelle donne sur le terrain et facilité les échanges économiques et humains, par voie terrestre, entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest.