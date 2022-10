Les talents du Maroc à l’honneur sur la chaîne française TF1

Dans le cadre de sa stratégie internationale de relations publiques et suite à un contact permanent avec les plus grandes chaînes de télévision en France, l’ONMT a accompagné TF1 pour la réalisation d’un reportage de 28 minutes intitulé «Le Maroc, La destination Phare des Français». Diffusé dans le cadre de l’émission «50 minutes Inside le Mag», celui-ci a mis en avant la richesse de la destination Maroc à travers un traitement original, indique l’office dans un communiqué.

«Diffusé ce 22 octobre à 19h sur TF1, ce reportage a montré un vrai condensé du Maroc moderne avec la mise en avant de talents qui font vibrer le pays et lui donnent une image plus tendance. Qu’ils soient marocains ou expatriés, ils portent fièrement les couleurs du pays, aussi bien dans la musique, la gastronomie, la restauration ou l'hôtellerie...», poursuit la même source.

Le reportage présente Polo & Pan, des artistes DJ présents au festival Moga d’Essaouira, Manal Benchlikha, chanteuse marocaine aux 8 millions de followers, Laurence Leenaert, Fondatrice de LRNCE, concept store marrakchi, Simo Sebbagh et Omar Lyazidi, co-fondateurs du restaurant L’Mida à Marrakech ou encore Louis Devereux, neveux de Richard Branson et directeur de la restauration du Riad El Fenn. Le tournage s’est déroulé du 29 septembre au 6 octobre dernier, ajoute l’ONMT qui a facilité les contacts et les autorisations aux équipes de production ayant ainsi pu visiter et mettre en lumière les expériences les plus excitantes d’Essaouira, Zagora, Marrakech, Agafay et Ourika.

Le communiqué rappelle que France 5 avait diffusé, fin septembre en Prime Time, un documentaire de 88 minutes intitulé «Echappées Belles» sur les villages marocains ayant rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs lors de la première diffusion.

«L’ONMT accompagne avec professionnalisme ces projets audiovisuels et contribue ainsi, à travers des contenus médiatiques à forte valeur ajoutée, au rayonnement de la destination Maroc auprès des voyageurs internationaux», conclut-on.