La préparation du Maroc face aux situations d'urgence nucléaire examinée par l'AIEA

L'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a lancé, lundi à Rabat, sa mission d'examen de la préparation aux situations d'urgence pour évaluer les capacités du Maroc et son niveau de préparation aux Situations d'urgence nucléaire et radiologique (SUNR). Cette mission, effectuée jusqu'au 2 novembre avec l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) suite à la demande du gouvernement marocain, vise à évaluer les capacités du Royaume en comparant les arrangements développés aux normes de sûreté de l'AIEA en vigueur et aux bonnes pratiques utilisées à l'échelle internationale.

Aussi, cette équipe fournira la base sur laquelle le Royaume développera un plan d'action pour améliorer, à moyen terme, les dispositions de préparation aux SUNR, ainsi que ses capacités à répondre aux urgences nucléaires ou radiologiques en vue de limiter le plus possible les conséquences de tout accident nucléaire ou radiologique. Cet évènement connait la participation d'experts de l'AIEA et d'acteurs nationaux concernés par les situations d'urgence, y compris le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et de la protection sociale, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, la Direction générale de la protection civile et les Forces armées royales, ainsi que le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires, l'Institut national de la recherche agronomique et les organismes sécuritaires.

Au terme de cette mission, l'équipe de l’AIEA fournira un rapport d'évaluation des dispositions et des capacités du Maroc à répondre aux urgences nucléaires et radiologiques, et partagera ses conclusions avec les pays membres.