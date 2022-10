Une délégation kényane en prospection à Tanger

Une délégation kényane s'est rendue, récemment à Tanger, pour prospecter les opportunités d'affaires dans la région et d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a souligné, dans un communiqué, qu'elle a reçu une délégation kényane, composée notamment de la PDG de Kenya Private Sector Alliance (KEPSA), Carole Karuiki, et du consul honoraire du Kenya au Maroc, Ali Bajaber.

Cette rencontre a connu la participation du président de l'Association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement- Zone Nord (AMITH), Yassine El Aroud, et la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AFEM-TTA), Chaibia Balbzioui Alaoui, et du représentant de l'Instance marocaine des entreprise, Azzedine Tiqa.

L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer les relations économiques entre les pays africains en général, et entre le Maroc et le Kenya en particulier, notamment dans les domaines de la construction, des industries alimentaires et du textile, entre autres. Cette rencontre a été marquée par la présentation d'un exposé par le Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur le climat des affaires et les infrastructures d'investissement dans la région, et d'un autre par le Conseil régional du tourisme sur les atouts touristiques de la région et les potentialités d'investissement dans le secteur touristique.