Algérie : Tebboune met fin aux fonctions d’envoyé spécial pour le Sahara

Amar Belan, ex-envoyé spécial chargé de la cause du Sahara occidental et des pays du Maghreb arabe. / DR

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a «mis fin aux fonctions d'envoyé spécial au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, chargé de la cause du Sahara occidental et des pays du Maghreb arabe, exercées par M. Amar Belani», lit-on dans la dernière édition du Journal officiel de l’Algérie. Le décret est signé par le chef d’Etat, le 9 octobre, soit presque trois semaines après l’installation officielle, le 15 septembre, de Belani au poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Pour rappel, Belani avait affirmé, dans des déclarations à la presse de son pays, que sa promotion n’est pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions d’envoyé pour le Sahara occidental.

Amar Belani, ancien porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères et ambassadeur à Bruxelles, avait repris du service, en septembre 2021, suite à sa nomination en tant qu'envoyé spécial au Sahara occidental et au Maghreb. Un poste créé par le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra, pour officiellement «donner un nouveau souffle à la diplomatie» algérienne.