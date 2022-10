Quatre membres d'une famille marocaine morts noyés aux Pays-Bas

Quatre membres d'une famille marocaine ont péri, samedi soir, dans un accident lorsque leur véhicule est tombé dans le Lek, rivière néerlandaise près de Streefkerk, à l’Est de Rotterdam. Selon De Telegraaf et d’autres médias néerlandais, les victimes, un père de 80 ans, une mère de 69 ans et leurs deux filles de 48 et 38 ans, s'étaient rendus à un mariage à Rotterdam samedi soir et avait disparu depuis. Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour rechercher la famille disparue.

Dimanche après-midi, les passants ont aperçu le corps d’une femme dans la rivière près de la digue de Streefkerk. Les secours se sont précipités sur les lieux mais la femme était décédée depuis des heures. La dépouille a été emmenée sur le quai de Groot-Ammers pour une autopsie médico-légale.

Un deuxième corps, celui d’une autre femme, a été retrouvée en début de soirée. Peu de temps après, les recherches ont été lancées pour la voiture de la famille qui est tombée à l'eau. Grâce aux efforts des plongeurs, le véhicule a été retrouvé, avec les dépouilles d’un homme et une femme.

Selon les autorités, le véhicule serait tombé accidentellement dans l'eau près d’un ferry en raison de problèmes de navigation.

L'Association islamique marocaine Assalam, active à Gouda, où résident les victimes, a réagi sur les réseaux sociaux, confirmant ce drame et exprimant sa solidarité avec la famille.