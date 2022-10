Transport maritime : GNV annonce l’ouverture des réservations pour l’été 2023

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) a annoncé, ce lundi, l’ouverture des réservations pour 2023, permettant de réserver des voyages jusqu’en septembre 2023 sur toutes les lignes proposées par la compagnie. Dans un communiqué, GNV annonce une remise de 40% pour tous les voyages de juin à septembre 2023, avec la possibilité d’annuler le voyage réservé sans aucun frais jusqu’à 7 jours avant le départ.

L’objectif étant de permettre à ses clients de «planifier leur voyage avec un maximum de flexibilité et de sérénité». Cette réduction concerne «toute réservation effectuée du 24 octobre au 7 novembre 2022, avec disponibilité limitée», ajoute la même source.

Pour cette année également, en choisissant l’option Prévente, il sera possible de réserver un billet en versant 10% du total (taxes incluses) et de finaliser la procédure d’achat 30 jours avant le voyage, en soldant les 90% restant à travers une agence de voyages, le service réservation de GNV ou sur son site.

«L’ouverture des réservations pour la saison 2023 a ainsi été annoncée pendant le salon TTG de Rimini, l'événement italien de référence pour la promotion du tourisme mondial en Italie», souligne le communiqué qui ajoute que 2023 verra la mise en place d’un nouveau système de réservation, pour simplifier et accélérer le service et répondre aux nombreuses demandes d’implémentation et d’amélioration formulées par les agents de voyages.

Quant à a programmation de voyage, la compagnie maritime annonce qu’elle sera opérationnelle sur 6 lignes avec 6 navires au départ et à destination de la France, de l’Italie et de l’Espagne vers le Maroc, offrant ainsi un réseau complet vers les principaux ports de la Méditerranée avec les liaisons, deux ou trois fois par semaine, Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger et Barcelone-Nador, en plus de la ligne Almerìa-Nador ouverte depuis cet été.

«Les passagers peuvent réserver en contactant leur agence de voyages, le bureau de Clichy au 01 41 05 96 19, les billetteries portuaires GNV et le Contact Center au 01 86 26 10 18, ou directement sur le site», conclut-elle.