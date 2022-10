Espagne : Les trois Marocains morts dans un accident de la circulation seront rapatriés

Les 3 Marocains décédés dans un accident de la circulation, survenu vendredi à La Almudema (Caravaca, Région de Murcie) seront rapatriés au Maroc. Selon Sabah Yacoubi, vice-présidente de l'Association des Travailleurs Immigrés Marocains (ATIM), les dépouilles des trois Marocains se trouvent au salon funéraire Huércal Overa d'où ils seront rapatriés. Une prière funéraire aura lieu ce lundi après-midi à la mosquée du Centre islamique Tawhid à Lorca, ajoute l’associative.

Vendredi, trois personnes sont mortes et sept autres ont été blessées dans un accident de la circulation enregistré dans le quartier Caravaca de La Almudena. Des usagers de la route avaient contacté vers 19h00, les autorités pour signaler l'accident, indiquant qu’un seul véhicule, une camionnette transportant des ouvriers, était impliqué et serait tombé dans un ravin. Des patrouilles de la Garde civile, des pompiers du Consortium d'extinction et de sauvetage des incendies (CEIS) de la région de Murcie, avec neuf soldats et quatre véhicules, deux unités mobiles d'urgence et cinq ambulances s’étaient alors rendus sur place.

Les sept blessés, soignés sur place, ont été transférés à l'hôpital régional de Caravaca de la Cruz et à l'hôpital Rafael Méndez de Lorca, a rapporté vendredi la presse ibérique sans détailler les origines des victimes décédées.