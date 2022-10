Malaga : Piqué va construire son hôtel sur les ruines d’un cimetière musulman

Après avoir mené une bataille judiciaire pour décrocher un permis de construire, le défenseur espagnol du FC Barcelone, Gerard Pique a reçu le feu vert pour procéder à la construction de son hôtel à Malaga. Selon la presse ibérique, cette bataille intervient après une «importante découverte archéologique» d’un cimetière musulman médiéval sur le terrain en question. Le terrain où sera construit le futur hôtel occupe environ 3 000 mètres carrés. Sauf surprise, la construction de l'hôtel devrait commencer en janvier 2023, détaille-t-on.

Dans une interview avec SER Malaga, l’archéologue Alberto Cumpian a assuré que «les tombes sont vides, peut-être jamais utilisées, et n'ont pas assez de valeur pour être préservées». «Ils datent du XVe siècle et l'hypothèse la plus forte que nous ayons est que la construction (du cimetière, ndlr) a coïncidé avec l'occupation chrétienne de l'actuelle Malaga», a-t-il ajouté, en expliquant que «les musulmans ont été enterrés sans processions funéraires».

«Nous n'avons découvert que cinq pour cent de ce qui était la grande nécropole musulmane de Malaga, l'une des plus grandes de la péninsule.»

La presse ibérique explique que le terrain a été acquis par l'entreprise familiale de Piqué, Kerald Holding, présidée par le père du footballeur du FC Barcelone, pour environ 20 millions d'euros.