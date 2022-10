Rallye d'Andalousie : Amine Echiguer sacré champion du monde

Le pilote marocain Amine Echiguer a été sacré champion du monde dans la catégorie Moto Rallye 3, à l’issue du rallye d’Andalousie (Espagne), disputé du 18 au 23 octobre. Amine Echiguer (Team Maroc ART), qui a terminé 3e au rallye d’Andalousie, s'est assuré le titre de la Coupe du monde de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) en s’imposant devant les Français Jérémy Miroir, qui a dominé l'Andalucía Rally et Guillaume Borne, arrivé troisième.

Le Marocain, qui a entamé sa carrière sportive dans les compétitions motos-cross de la Fédération royale marocaine de motocyclisme, avait remporté, début octobre courant, la 22e édition du Rallye du Maroc dans la même catégorie. Il avait devancé au classement général le Français Guillaume Borne et l’Indien Abdul Wahid. Le champion avait déjà été vainqueur en 2021 de la catégorie Enduro Cup Afriquia lors de sa première participation au Rallye du Maroc.

Le Rallye 3 est réservé aux motos d'enduro dotées d'un plus grand réservoir et d'instruments de navigation. La vitesse maximale pour ces machines est de 130 km/h. Le Rallye d’Andalousie, 4e manche du nouveau Championnat du Monde des Rallyes Cross Country FIA (Fédération internationale de l'Automobile) et FIM, s’est déroulé du 18 au 23 octobre au départ de la ville Dos Hermanas (Séville).

Après avoir sillonné la Province de Cadix, les participants sont allés à la découverte de la province de Séville où ils avaient rendez-vous avec le meilleur des pistes qu’offrent la région, adaptées au rallye raid, avec des spéciales de 200 à 300 km par jour.