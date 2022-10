Morocco Royal Tour : Abdelkebir Ouaddar remporte le Grand Prix du roi Mohammed VI

Le cavalier marocain Abdelkebir Ouaddar, montant le cheval Istanbull V.H Ooievaarshof, a remporté, dimanche à El Jadida, le Grand Prix du roi Mohammed VI, dans le cadre de la troisième et dernière étape de la 11e édition du circuit international de saut d'obstacles, Morocco Royal Tour. Abdelkebir Ouaddar s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches (4*, 1.50m), en réalisant un parcours sans faute en 34sec 61/100e.

La deuxième position de cette épreuve est revenue au Français Simon Delestre, montant Amelusina R 51, qui a réalisé également un sans-faute en 37sec 14/100e, tandis que l'Allemand David Will sur Zaccorado Blue est arrivé troisième avec un chrono de 37sec 50/100e (sans-faute).

Le Suisse Niklaus Schurtenberger, montant Quincassi, a terminé, de son côté, à la quatrième position (sans-faute, 44sec 08/100e), tandis que le Belge Jérôme Guery sur Azaria Dinero est arrivé cinquième, en bouclant le parcours en 36sec 79/100e, avec quatre points de pénalité.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l'Agriculture de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a remis le Grand Prix du roi Mohammed VI au cavalier vainqueur ainsi que des récompenses aux cavaliers ayant occupé les quatre autres premières places. L'étape d'El Jadida (20-23 octobre) est la troisième de la 11e édition du Morocco Royal Tour après celle de Rabat (13-16 octobre) et de Tétouan (6-9 octobre).

Le programme de cette 3e étape du Morocco Royal Tour, qui a connu la participation des meilleurs cavaliers marocains et étrangers, a compris 13 épreuves, dont sept 4* et six 1*.

Le Maroc a été représenté dans la catégorie 4* par les meilleurs cavaliers qui évoluent au niveau continental et international, notamment Abdelkebir Ouaddar, El Ghali Boukaa, Samy Colman et Ali Al Ahrach. Il a été également fortement représenté dans la catégorie 1*.

A rappeler que le cavalier marocain Abdelkebir Ouaddar avait remporté le Prix du prince héritier Moulay El Hassan (étape de Tétouan du 11e Morocco Royal Tour), tandis que son compatriote El Ghali Boukaa s'était adjugé le Prix Feue la princesse Lalla Amina (étape de Rabat).