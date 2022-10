Côte d’Ivoire : La Chambre de commerce marocaine accueille une antenne de la Chambre africaine

Le président de la Chambre africaine de commerce et de services (CACS), Abdelmonaim Faouzi, et celui de la Chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire (CCIM-CI), Saâd El Hamzaoui, ont signé à Abidjan un mémorandum d’entente pour ouvrir une antenne de la CACS au sein de la CCIM-CI. L’accord a été scellé, vendredi 22 octobre, en présence de d’Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, de Yanja El Khattat, président du conseil régional de Dakhla-Oued Ed-Dahab, ainsi que de plusieurs opérateurs économiques des deux pays, a appris Yabiladi.

Ce partenariat a pour but de «faire converger les visions des deux organisations et de conjuguer leurs actions afin d’accompagner la réussite de leurs adhérents, notamment les Lauréats Ivoiriens du Maroc, dont la principale association, ALIMA, présidée par Youssouf Meite, s’est jointe, dans une convention distincte, à cette association afin de promouvoir les liens de solidarité et d’amitié entre les cadres des deux pays», selon un communiqué. Après N’djamena et Lomé, capitales dans lesquelles la CACS s’est déjà installée, «l’ouverture d’une antenne à Abidjan au sein de la CCIM-CI lui permet de maintenir un rythme de déploiement soutenu», a indiqué la même source.

La CACS est une plateforme de création de valeur qui œuvre pour «faciliter l’implantation des entreprises de la sous-région et du continent et de fertiliser leurs intérêts, en priorité, dans le terreau exceptionnellement fécond de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab».

La CCIM-CI a été créée en 2013 par un groupe d’entrepreneurs marocains installés en Côte d’Ivoire, pour «servir de relai entre les investisseurs et les pouvoirs publics ivoiriens et marocains et développer les relations commerciales, industrielles, financières entre les deux pays». Cette instance est un véritable «espace d’échange entre les membres et tous les investisseurs marocains qui souhaitent investir le tissu économique ivoirien».