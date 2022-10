L’historien Aomar Boum coédite un roman illustré sur l’Holocauste en Afrique du Nord

En janvier 2023, l’historien marocain et enseignant-chercheur aux Etats-Unis Aomar Boum publiera «Undesirables» (Stanford University Press), un roman graphique qui retrace l’histoire oubliée des réfugiés de l’Holocauste en Afrique du Nord. Coédité avec l’illustrateur algéro-américain Najib Berber, ce récit est le fruit d’un travail de recherches archivistiques approfondies. Cet ouvrage met en lumière les vécus des juifs et des musulmans en Europe et en Afrique du Nord, durant la Seconde guerre mondiale (1939 – 1945).

Documenté et créatif à la fois, l’opus présente ainsi un chapitre moins connu de l’Holocauste et des affres de l’antisémitisme au cours du XXe siècle. Il montre comment les événements ont été propagés avec l’impérialisme français, sous le régime de Vichy, jusqu’aux colonies en Afrique du Nord. Des camps de travaux forcés en Algérie et au Maroc y ont témoigné des conditions de vie violentes, que des juifs – mais pas uniquement – ont enduré.

Dans le roman, Hans Frank est journaliste politique à Berlin. De confession juive, il assiste à la montée du parti nazi au pouvoir, ce qui le pousse à fuir l’Allemagne. A travers des réseaux antifascistes et antinazis, il se retrouve en Algérie, alors occupée par la France. Quelques jours après son arrivée, il voit le gouvernement de Vichy désigner tous les juifs étrangers comme «indésirables» et à interner.

Sur sa route vers le Maroc, Hans est détenu par les autorités coloniales. Depuis, il est transféré à chaque fois dans un camps au milieu du désert, entre le Maroc et l’Algérie. En un an et demi de camp et de travaux forcés, les souvenirs de son ancienne vie de journaliste politique s’éloignent. L’homme écoute les histoires d’autres personnes dont la vie a basculé à cause de la guerre. A travers un personnage fictif, le ton romancé du récit fait ainsi parler les expériences vécues par des milliers de réfugiés.

Aomar Boum est titulaire de la chaire Maurice Amado des études sépharades, au département d’anthropologie, de langues, de l’Histoire et des cultures du Moyen-Orient à l’Université de Californie (Los Angeles). Ses recherches s’intéressent particulièrement au judaïsme au Maroc et en Afrique du Nord.