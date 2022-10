Le Maroc compte 565 429 fonctionnaires publics civils en 2022

La fonction publique marocaine compte, en 2022, un total de 565 429 fonctionnaires civils, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2023.

Il s'agit d'un taux d'administration de 15,4‰ (représentant 15 fonctionnaires civils pour 1 000 personnes et environ 46 fonctionnaires civils pour 1 000 habitants de la population active), précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des finances.

Et de souligner que le marché du travail au Maroc se caractérise par une contribution significative de l’État en tant qu'employeur public et ce, en vue d'une part, de la dynamisation du marché de l'emploi à travers la création des postes budgétaires et d'autre part, de répondre aux besoins de l'administration en ressources humaines nécessaires à l'amélioration de la qualité des services publics rendus aux citoyens et aux acteurs économiques.

Ledit rapport fait aussi savoir que le taux de couverture des fonctionnaires par rapport à la population d'une part et à la population active d'autre part, s'est élevé, durant la période 2012-2022, respectivement en moyenne à 1,65% et 4,81% avec une tendance décroissante.

En effet, l'effectif budgétaire du personnel civil de l’État a enregistré depuis l'année 2016 une tendance à la baisse, suite au recours à l'opération de recrutement des enseignants au niveau des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREFs) au lieu du département de l’Éducation nationale.

L'effectif du personnel enseignant recruté au niveau des AREFs a, ainsi, atteint un total de 119 000 enseignants au cours de la période 2016-2022.