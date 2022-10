Israël interdit aux Marocains d’entrer en Palestine

Israël a mis en place des règles strictes limitant le droit des étrangers à entrer et à séjourner en Cisjordanie occupée, indique le quotidien britannique The Guardian. Une ordonnance de 90 pages remplaçant le précédent document de quatre pages est entrée en vigueur jeudi pour une période pilote de deux ans. «On s'attend à ce qu'il étouffe l'économie et le milieu universitaire palestiniens et le travail des agences d'aide, et crée des complications pour des centaines de milliers de familles palestiniennes ayant la double nationalité, qui ont déjà du mal à naviguer dans un système de permis alambiqué», affirme la même source.

Dans la ligne de mire de ce tour de vis opéré par le gouvernement israélien, les personnes nées en Jordanie, en Egypte, au Maroc, au Bahreïn et au Soudan du Sud – même si elles ont la nationalité d'un deuxième pays – sont désormais exclues de la Cisjordanie, sauf circonstances exceptionnelles. Tous ces Etats ont des relations diplomatiques avec Israël.

La mise en œuvre de ces mesures restrictives, annoncée en février, a été repoussée à plusieurs reprises, en raison des recours présentés devant les tribunaux israéliens par des organisations de défense des droits de l’Homme.

Israël a rendez-vous, le 1er novembre, avec des élections législatives anticipées. Les Accords d'Oslo du 13 septembre 1993, signés entre l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et Israël, ont placé la Cisjordanie «sous la tutelle» de l’Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas.