Canada : L'artisanat marocain mis en avant à Ottawa

Les multiples facettes de l'artisanat marocain ont été mises en avant samedi à Ottawa à l'occasion d'une visite à l'ambassade du Maroc dans la capitale canadienne, d'une association locale d'amateurs d’histoire, d’architecture et de culture.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a donné un aperçu sur cet héritage artistique et culturel, tel que reflété dans la chancellerie du royaume.

Ce savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, est préservé et enseigné au Maroc à la faveur de la haute sollicitude du roi Mohammed VI, qui a érigé la sauvegarde et la promotion de ces métiers et arts traditionnels en priorité nationale, a souligné la diplomate.

Selon un communiqué de l'ambassade du Maroc à Ottawa, Mme Otmani a remercié la délégation de l'association canadienne pour son intérêt pour la culture marocaine, l'invitant à visiter le Centre culturel marocain à Montréal et à prévoir une visite touristique au Maroc, d’autant plus, a-t-elle souligné, que le royaume est desservi par de nombreux vols aériens quotidiens depuis Montréal.

Les visiteurs, conduits par la directrice du journal local The Sandy Hill Times, Hilary Duff, ont fait le tour de la chancellerie marocaine, magnifiquement décorée par des mosaïques de zellige marocain, de portes et plafonds sculptés en bois de cèdre de l’Atlas et de marbre importé du Maroc.

Ils ont pu aussi admirer la porte d’entrée principale, véritable pièce maîtresse de l'édifice, qui est entièrement sculptée de motifs arabo-amazighs dans un mélange de bois de cèdre et de pin du Maroc.

Des explications leur ont été fournies sur la richesse et la variété de l'artisanat marocain de même qu'ils ont visionné des vidéos et photos se rapportant aux travaux effectués par des artisans venus spécialement du Maroc en 2020 pour mettre en place les mosaïques de zellige, le marbre, les portes et les plafonds en bois de cèdre sculptés, indique le communiqué.