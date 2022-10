Italie : Giorgia Meloni nommée Première ministre, Salvini de retour au gouvernement

Giorgia Meloni, qui a conduit son parti d'extrême droite en tête des votes lors des législatives italiennes, le 25 septembre dernier, a prêté serment samedi en tant que présidente du Conseil des ministres, désignée par le président Sergio Mattarella pour former un gouvernement. Elle devient ainsi la première femme à conduire un exécutif en Italie. Par sa nomination, c’est aussi pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale qu’une formation à tendance fasciste dirige la primature italienne.

Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, gouverne désormais en coalition avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Ainsi, le gouvernement nouvellement constitué de 24 ministres et présenté au chef d’Etat, lors d’une cérémonie tenue samedi, marque le retour de l’ancien ministre de l’Intérieur anti-immigration, Salvini. Ce dernier est désormais ministre de l’Infrastructure et des Transports et vice-Premier ministre.

Très proche de Meloni, Guido Crosetto est nommé au ministère de la Défense, tandis que l’Intérieur a été confié au technocrate Matteo Piantedosi. Le député Carlo Nordio est pour sa part nommé à la Justice. Ministre du Développement économique sous le gouvernement Mario Draghi, Giancarlo Giorgetti est désormais à l’Economie. Ancien président du Parlement européen et membre de Forza Italia, Antonio Tajani est pour sa part le nouveau ministre des Affaires étrangères. Séparément, l’eurodéputé Raffaele Fitto est en charge du portefeuille des Affaires européennes.

La nomination de Meloni n’a pas été une surprise, au vu du large succès de son parti lors des élections législatives, où elle a confirmé sa majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat. A la suite de ces résultats, elle a elle-même revendiqué la primature.