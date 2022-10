Errachidia : L'Espace oasien pédagogique désormais ouvert au public

L’infrastructure dédiée aux loisirs, à la détente et aux divertissements à Errachidia vient d'être renforcée, avec l’inauguration, samedi, de l’Espace oasien pédagogique, un parc paysager destiné à promouvoir la culture oasienne avec ses Ksours et Kasbahs à l'architecture unique, ses palmeraies et sa biodiversité.

La cérémonie d'inauguration de cet espace, conçu sous forme d’une oasis, s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchaab, du président du Conseil communal d'Errachidia, Said Karimi, d’élus et d’autres personnalités.

Grande étendue couverte de palmiers et de plantes vivantes propres à la région, ce parc, qui couvre une superficie de quatre hectares au nord du centre-ville d'Errachidia, est considéré comme le nouveau poumon vert de la capitale de la région de Drâa-Tafilalet.

Un grand théâtre en plein air, une piscine semi-olympique, une piscine pour enfants, des mini-ksours, des centaines de palmiers et d’arbres décoratifs, des fontaines équipées de pompes, un café-restaurant au design local, des équipements sportifs pour adultes, un réseau d'éclairage solaire et des jeux pour enfants complètent cet espace écologique.

Ce parc vient renforcer les infrastructures récréatives et sportives d’Errachidia et promouvoir la conscience environnementale chez les habitants de la région, a-t-il dit, ajoutant que ce parc, niché au milieu des montagnes arides et d'un désert qui s'étend jusqu’aux provinces du Sud, représente aussi un espace culturel ouvert à tous.

De son côté, Sidi Ammi Moulay Zahid, vice-président du Conseil de la commune d’Errachidia, a fait savoir que ce parc est le fruit d’un partenariat tripartite entre la commune, le Conseil provincial et l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).

L’Espace oasien pédagogique d’Errachidia comprend, entre autres, plus de 450 palmiers, des dizaines d’arbres fruitiers (grenadier, figuier, olivier...), 20 fontaines en marbre et en pierre, 40 abris de roseaux, 150 peintures murales, un espace dédié aux activités culturelles, des douches et sanitaire, ainsi qu’un système d’irrigation goutte à goutte.