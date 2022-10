Diaspo #261 : Noureddin Driouech, conservateur des génomes des plantes de la Méditerranée

Enfant parmi dix frères et sœurs, Noureddin Driouech est né et a grandi à Casablanca, au sein d’un milieu très modeste. Depuis, il a deux passions principales : le football, son oncle maternel n’étant autre que l’ancien international Abdelmajid Dolmy (1953 – 2017), et l’agriculture, son oncle paternel lui ayant inculqué l’attachement au travail de la terre, tradition historique de nombreuses familles à Nouaceur. «A mes dix-sept ans, je conduisais déjà le tracteur de mon oncle. Mes plus beaux moments passés avec lui sont ceux que nous consacrions ensemble à son terrain agricole», nous confie le chercheur, désormais installé à Bari, en Italie.

Pour ses parents, l’enseignement a par ailleurs été la pierre angulaire de l’éducation de cette fratrie, qui a grandi avec l’idée de la réussite à travers l’école. Noureddin Driouech suit toutes ses études dans le public, jusqu’à son baccalauréat en sciences expérimentales, où il est major de sa promotion au lycée Lmsalla du quartier Aïn Chok. «J’ai fait partie de la deuxième promotion après l’arabisation totale du système éducatif. Pour autant, la barrière de la langue n’a pas été un obstacle pour moi et j’ai été bien classé au sein du cercle très sélectif des classes préparatoires intégrées de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (APESA) de Rabat», a déclaré le chercheur à Yabiladi.

Un parcours précoce dans la recherche scientifique mondiale

Lors de son cursus en ingénierie agronomique, Noureddin Driouech est tellement bien classé qu’il bénéficie rapidement de stages à l’étranger, dans le cadre de sa formation, en partenariat entre son établissement et des universités européennes. A Montpellier, où il passe six mois dans le cadre de l’un de ses premiers voyages académiques, il se passionne particulièrement pour l’univers des plantes et de leur conservation. Eligible à des bourses d’excellence, il bénéficie d’une qualité de formation privilégiée, où il a la possibilité d’accéder à une double-diplomation, entre l’IAV et l’Institut agronomique méditerranéen (CIHEAM) basé en Italie et dont le Maroc est membre, en plus de nombreux pays du pourtour.

Ph. Arab Fertilizer Association

Ingénieur agronome, Noureddin Driouech étudie les maladies qui menacent les plantes de l’écosystème régional, en tentant d’innover des moyens de protection du patrimoine génétique de la flore régionale. Tout juste âgé de 24 ans, il gagne la confiance du CIHEAM, qui lui confie la mise en place de curriculum et la direction de recherches avec des équipes d’étudiants, tout en lui permettant d’enrichir sa formation. Entre le Maroc, l’Italie, et la Californie aux Etats-Unis, il fait des études encore plus poussées en géo-biochimie et en agroécologie, dans le cadre d’un doctorat en sciences environnementales, axé sur la Méditerranée. Avec l’Université de Beckley, le CIHEAM et les établissements marocains, le spécialiste met en place des programmes de mobilité et de recherches postdoctorales.

Le chercheur innove notamment dans les mécanismes naturels de fertilisation des sols, de conservation et d’enregistrement des génomes, afin de mieux préserver les variétés des graines et les plantes du terroir. «A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de chercheurs marocains dans ce domaine, encore moins en Italie et à un si jeune âge. Je suis fier aujourd’hui et honoré de la confiance de mes maîtres, qui m’ont permis de me perfectionner précocement», reconnaît-il.

«Mon parcours, où j’ai rencontré des enseignants qui ont marqué toutes mes étapes d’évolution, ne fait que renforcer ma détermination à accompagner d’autres étudiants et à croire avec conviction que nos jeunes sont talentueux, si on leur tend la main et on leur donne les outils nécessaires pour progresser. Nous avons le devoir de transmettre le savoir qui nous a été confié et transmis par nos prédécesseurs.» Noureddin Driouech

Un retour aux sources et à la botanique du terroir

En s’intéressant aux richesses botaniques de la Méditerranée et en les étudiant de près, Noureddin Driouch a développé des approches scientifiques plus empiriques que la méthodologie de l’ingénierie. «Dans ma formation de base d’ingénieurs, nous apprenons à simplifier les réponses et les solutions à des questions qui se posent à nous, à des situations concrètes, mais qui doivent être traitées en interaction avec tous les autres facteurs environnants, et non pas séparément comme si elles n’étaient pas façonnées dans une certaines complexité», nous a confié le chercheur.

«C’est comme cela que ma réflexion sur l’agroécologie et l’agriculture a évolué, en diversifiant les méthodes scientifiques et surtout en intégrant les autres paradigmes qui interagissent avec cette discipline. Elle ne peut être appréhendée séparément des questions environnementales par exemple, encore plus dans un écosystème comme celui de notre région.» Noureddin Driouech

Ph. CCME

Depuis une trentaine d’années, le chercheur prône ainsi une approche pluridisciplinaire pour développer une pratique agricole éco-responsable et plus respectueuse de l’environnement. «C’est un discours scientifique que les décideurs politiques n’ont pas voulu entendre, il y a encore quelques années. Comme la problématique des dérèglements climatiques a fini par s’imposer à eux, après des décennies de mise en garde des scientifiques, celle de l’impératif de réadapter l’activité agricole à l’environnement où cette dernière se met en place est, je pense, de plus en plus entendue», estime Noureddin Driouech, qui compte désormais à son actif plusieurs ouvrages et publications scientifiques de référence mondiale. Il fait partie aussi des compétences marocaines du monde qui mettent leur savoir-faire à la disposition des secteurs du développement au Maroc. Dans ce sens, il fait partie des signataires de la Déclaration de Benguérir pour la gestion de l’eau.

Pour Noureddin, les décideurs politiques à travers le monde «ont enfin réalisé qu’il n’existera pas une deuxième option, du moment que nous ne vivons tous ensemble que sur cette planète et que c’est le devoir de chacun de nous de la préserver». Dans son rapport à la terre en dehors du champs scientifique, il tient également à garder le lien avec son pays natal. Chaque année et outre les visites de famille, il effectue ce qu’il considère comme son pèlerinage personnel, sa retraite spirituelle, dans le cadre de trekkings individuels, au cours desquels il redécouvre à chaque fois les milieux naturels montagneux, notamment l’Atlas.

Engagé au sein de la société civile en Italie, Noureddin Driouech est aussi porté sur les actions humanitaires auprès des enfants et des jeunes dans les zones de conflit à travers le monde. «Chaque année, nous organisons des matchs de football, des événements ludiques et sportifs, qui nous permettent de créer des moments de partage et aussi de lever des fonds, pour faire parvenir à ces enfants des livres et des fournitures leur permettant de garder un lien avec le savoir, même dans les contextes de tensions. Je suis très touché lorsque nous recevons des lettres de ces enfants-là», confie-t-il.