France : Xénophobie et manifestations anti-migrants en appel à la justice pour Lola

A Lyon, la solidarité et l’appel à justice après le meurtre de la jeune Lola ont laissé place aux manifestations de l’ultradroite, avec des slogans xénophobes et ouvertement anti-migrants. Vendredi, plus de 200 personnes ont manifesté dans les rues de la ville, portant des banderoles qui tiennent les communautés migrantes responsables du drame. «L’immigration tue», lit-on parmi les slogans d’un rassemblement filmé. «Immigré assassin», peut-on encore entendre.

Les manifestants d’ultradroite se sont retrouvés devant le palais des 24 colonnes, avant de défiler dans les rues lyonnaises, scandant des appels pour que justice soit rendue, tout en brandissant une banderole xénophobe et en utilisant des fumigènes. Aucun heurt n’a été signalé, mais l’atmosphère inquiète les habitants de la ville, qui a déjà connu des attaques racistes de bandes d'ultradroite.

Ce samedi, des riverains ont partagé encore les images du rassemblement de la veille, en recommandant de ne pas sortir seul. Jeudi soir, une première manifestation devant la Cour d’assises du Rhône a été portée notamment par Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour. Hier, la devanture de la mosquée de Pessac a par ailleurs été recouverte d’inscriptions haineuses, ainsi que de messages appelant à ce que justice soit rendue.

Lola a été tuée dans le 19e arrondissement de Paris, vendredi 14 octobre. L’état de son corps, trouvé dans une malle, indique que l’enfant a subi d’affreux sévices. Dahbia B., une suspecte âgée de 24 ans, a été mise en examen pour «meurtre» et «viol aggravé». Au vu des décarations fluctuantes de la mise en cause, une expertise psychiatrique a été ordonnée.

Face aux appels à la «revanche nationaliste», un communiqué relayé par la mairie de Lillers (Pas-de-Calais) a cité les parents de Lola, qui ont demandé à mettre fin aux récupérations politiques du drame, par respect au deuil des proches, à la sérénité et à la dignité de la victime. Des obsèques sont prévues lundi prochain.