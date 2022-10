Al Hoceïma : Un park ranger amérindien partage son expertise sur la préservation culturelle

L’ambassade des Etats-Unis au Maroc, en partenariat avec le ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ainsi qu’avec l’association GEODE, un séminaire de deux jours s’est tenu à Al Hoceïma au sujet de l’exploitation des parcs nationaux pour raconter le patrimoine culturel et historique. L’initiative entre dans le cadre d’un projet de restauration soutenu par les Etats-Unis à hauteur de 170 000 dollars, pour la restauration de Torres Al Kalaa, forteresse datant du XIIIe siècle située dans le parc national de la ville marocaine.

«Loren Yellow Bird, intervenant américain lors du séminaire, est un garde forestier du U.S. National Park Service, qui propose des visites culturelles et historiques du site de Fort Union Trading Post dans l’Etat américain du Dakota du Nord», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Le spécialiste est aussi membre de la tribu amérindienne Arikara. Il «a également été recruté en tant que conseiller culturel pour le film "The Revenant", primé aux Oscars, avec Leonardo DiCaprio», pour enseigner la langue Arikara aux acteurs.

Le séminaire d’Al Hoceïma a été l’occasion pour lui de «partager son expérience professionnelle avec des experts marocains œuvrant dans la préservation du patrimoine culturel, la gestion des parcs nationaux, le tourisme et des domaines connexes – et de souligner le rôle important de la préservation culturelle dans le soutien de la croissance économique régionale et le développement durable», a indiqué la même source.

L’Association GEODE, ONG marocaine qui participe à la mise en œuvre du projet de restauration de Torres Al Kalaa, «ambitionne de faire du site historique une attraction touristique et un lieu de promotion de la culture Amazighe dans le Rif», indique encore l’ambassade. «Nous sommes ravis de participer à ce projet et de découvrir le travail de M. Yellow Bird dans le Dakota du Nord», a déclaré Anouar Akkouh, président de GEODE et lauréat du Programme de leadership des visiteurs internationaux du Département d’Etat américain (IVLP).

Le projet Torres Al Kalaa est financé par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFPC). Au cours des vingt dernières années, ce programme du Département d’Etat américain a soutenu le financement de nombreux projets coûteux de préservation culturelle au Maroc, comme la restauration de la Kasbah El Mehdia (Kénitra) et le projet en cours de restauration des mosaïques de Volubilis.