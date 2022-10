PLF 2023 : Le budget du ministère de la Santé revu à la hausse (+20%)

Le budget du ministère de la Santé et de la Protection Sociale connaitra une augmentation en 2023 passant à un montant de 28,12 milliards de dirhams (MMDH) contre 23,54 MMDH en 2022, soit une hausse de l'ordre de 4,58 MMDH (+19,5%), selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF) de l'année 2023.

Dans le cadre de la poursuite des efforts pour mettre en œuvre la refonte du système de santé, en accompagnement du chantier Royal de généralisation de la protection sociale, le gouvernement continuera à mobiliser des ressources importantes au profit du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, souligne la note, rappelant l'augmentation opérée au titre de la loi de finances de l'année 2022 dédiée, essentiellement, à la mise à niveau des infrastructures sanitaires.

De même, et afin d'accompagner le ministère de la Santé et de la Protection Sociale pour répondre à ses besoins en ressources humaines, notamment en personnel médical et paramédical, ce département ainsi que les Centres Hospitaliers Universitaires ont bénéficié de postes budgétaires importants au cours des dernières années, fait savoir la même source.

A cet égard, 5.500 postes budgétaires seront accordés au titre du PLF-2023 portant ainsi le total des créations sur la période 2017-2023, à 36.117 postes budgétaires dont 30.000 postes au profit du département de la Santé.

Le PLF propose également le renforcement de l'offre de soins hospitaliers et l'amélioration de l'accès aux soins à travers la poursuite des travaux de construction et l'équipement des nouveaux CHU de Rabat, d'Agadir, de Laâyoune et le lancement du projet de construction et d'équipement du nouveau CHU d'Errachidia. Il s'agit également de la mise en service en 2023 de plusieurs hôpitaux qui sont en cours d'achèvement, tels que CHP Al Hoceima, Hôpital de jour d'Ifrane, CHP de Kénitra, Hôpital de proximité d'Erfoud, Hôpital de proximité de Tamesna.