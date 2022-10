PLF Maroc 2023 : Les dépenses d'investissement à plus de 106 MMDH (+21%)

Les crédits de paiement au titre des dépenses d'investissement du Budget général de l'Etat, prévus dans le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2023, s'élèvent à 106,03 milliards de dirhams (MMDH) contre 87,4 MMDH une année auparavant (compte tenu des crédits supplémentaires ouverts par décret au titre de 2022), soit une hausse de 21,31%, indique la note de présentation de ce PLF.

A ces crédits de paiement s'ajoutent les crédits d'engagement sur l'année budgétaire 2023 et suivantes pour un montant de 72,14 MMDH et les crédits de report correspondant crédits engagés dans le cadre de la LF-2022 mais non ordonnancés au 31 décembre 2022, pour un montant estimé à 12 MMDH, fait savoir cette note publiée sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Le montant total des crédits mis à la disposition des administrations au titre des dépenses d’investissement s’élève ainsi à 190,16 MMDH, précise la même source.

Les dépenses du budget général (hors amortissement de la dette publique à moyen et long terme) se chiffrent à 408,13 MMDH, dont 271,14 MMDH dédiés aux dépenses de fonctionnement et 30,97 MMDH alloués aux dépenses relatives aux intérêts et commissions de la dette publique.