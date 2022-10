Trafic de migrants : Un Marocain arrêté en Espagne suite à un mandat international

Les Mossos d’Esquadra ont arrêté à Martorell (Barcelone) un homme âgé de 46 ans, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités marocaines. Il est accusé de trafic illégal de personnes et l’organisation d’une opération visant à transporter irrégulièrement plusieurs personnes du Maroc vers l’Espagne en septembre 2017, rapporte ce mardi l’agence espagnole EFE.

Chacune de ces personnes aurait payé 10 000 dirhams. Les autorités marocaines avaient signalé la présence possible de l’homme en Catalogne. Les Mossos d’Esquadra ont constaté qu’il avait accumulé divers antécédents et qu’il s’était installé à Martorell. L’arrestation a eu lieu le 7 octobre dernier et le juge a ordonné son incarcération en attendant son extradition.

Parmi les dossiers de la police, l’intéressé accumulait des affaires d’atteinte à la propriété et de mauvais traitements au foyer. Une enquête a été menée sur l’individu jusqu’à ce qu’il soit arrêté le 7 alors qu’il sortait de chez lui tôt le matin, conclut EFE.