Immigration : Grande-Marlaska se félicite de la collaboration «étroite et ferme» avec le Maroc

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, s'est félicité des résultats des efforts déployés par le Maroc et son pays dans la lutte contre l'immigration illégale, soulignant la collaboration «étroite et ferme» qui lie Rabat et Madrid. La relation de coopération entre l’Espagne et le Maroc en matière de lutte contre l’immigration illégale est «absolument étroite, ferme et réelle, ce qui ne peut que générer de la tranquillité», a affirmé, mardi à Badajoz, le ministre dans des déclarations à la presse, à l’issue de son entretien avec son homologue portugais, José Luis Carneiro.

«Nous travaillons jour après jour avec le gouvernement marocain pour prévenir et démanteler les organisations qui pratiquent la traite des êtres humains», a fait observer le responsable espagnol, saluant «le contact permanent et la coordination» entre les deux pays. «Nous œuvrons ensemble et de manière permanente pour prévenir et lutter contre le phénomène migratoire», a-t-il dit.

Vendredi, Fernando Grande-Marlaska a assuré que «le Maroc est un partenaire loyal et fraternel, avec lequel l'Espagne entretient des relations excellentes». Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont «si satisfaisantes» et la confiance mutuelle «si importante», a déclaré à la presse le ministre espagnol.