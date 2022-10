Mobilité professionnelle internationale : Le Maroc prépare une stratégie nationale

La conciliation entre les besoins nationaux et les exigences du marché extérieur du travail est l'une des principales problématiques auxquelles fait face l'écosystème de l'emploi au niveau international, a souligné, lundi, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Younes Sekkouri répondait à une question centrale à la Chambre des représentants sur «la mobilité de la main-d'œuvre marocaine au niveau international».

Il a ainsi expliqué que parmi ces problématiques figurent également «la migration circulaire, la maîtrise des langues, la reconnaissance des qualifications, ainsi que la conciliation entre la souplesse dans le traitement des offres et les exigences d'égalité des chances, de la transparence et de la sécurité des opérations de recrutement à l'étranger». Afin de tirer davantage profit des opportunités d'emploi offertes à l'international, le coup d'envoi de l'élaboration d'une stratégie nationale de mobilité professionnelle internationale a été donné, courant juin dernier, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail et l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du Programme de Coopération Internationale, a-t-il rappelé.

Le ministre a précisé que cette stratégie porte sur plusieurs axes, dont notamment la gouvernance, les partenariats, le système d'information et de données, la protection sociale et les droits fondamentaux au travail. Il a ajouté que cette stratégie concerne également les domaines de l'emploi et de médiation aux niveaux national et international, la formation et l'anticipation des compétences, la veille et la prospection des opportunités d'emploi.

Younes Sekkouri a, dans ce cadre, souligné qu'un système de veille du marché de travail, national et international, est en cours de développement, ainsi qu'un portail interactif qui garantit la flexibilité et la sécurité dans le traitement des opérations et des programmes de formation préparatoires à l'emploi et intégration dans les pays d'accueil. Il a également rappelé la restructuration de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, afin de répondre à la nouvelle vision du ministère.